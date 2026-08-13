USA, richieste sussidi di disoccupazione salgono oltre le attese a 209mila

(Teleborsa) - Nella settimana al 8 agosto, i "claims" sono risultati pari a 209mila unità, in aumento di 9mila unità rispetto ai 200mila della settimana precedente (rivisti da 199mila) e superiori ai 202mila stimati dagli analisti.



La media delle ultime quattro settimane - in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano - si è assestata a 199mila unità, stabile rispetto al dato della settimana precedente (rivisto da 198.750). La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate settimanalmente.



Infine, nella settimana al 1° agosto, le richieste continuative di sussidio si sono attestate a 1.777.000 unità, in calo di 22mila unità rispetto alle 1.799.000 unità della settimana precedente (dato rivisto da 1.801.000).



(Foto: Angelique Johnson / Pixabay)

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