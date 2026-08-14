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Borsa: Scambi in positivo per Tokyo, in progresso dello 0,85% alle 04:50

Il Nikkei 225 tratta in utile a 68.889,01 punti

In breve, Finanza
Borsa: Scambi in positivo per Tokyo, in progresso dello 0,85% alle 04:50
Spunto rialzista dello 0,85% per Tokyo, alle 04:50, che continua le contrattazioni a 68.889,01 punti.
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