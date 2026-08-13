Milano 12:25
53.955 +0,48%
Nasdaq 12-ago
29.743 0,00%
Dow Jones 12-ago
53.770 -0,04%
Londra 12:26
10.802 -0,29%
Francoforte 12:25
26.475 +0,55%

Borsa: Bene Tokyo, in crescita dell'1,20% alle 08:20

Il Nikkei 225 allunga a 68.336,21 punti

In breve, Finanza
Borsa: Bene Tokyo, in crescita dell'1,20% alle 08:20
Risultato positivo dell'1,20% per Tokyo, alle 08:20, che continua gli scambi a 68.336,21 punti.
Condividi
```