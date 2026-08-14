Milano 14-ago
53.584 -0,20%
Nasdaq 14-ago
30.046 -0,13%
Dow Jones 14-ago
53.732 -0,20%
Londra 14-ago
10.750 -0,21%
Francoforte 14-ago
26.440 +0,53%

Borsa: Stabile il Dow Jones, che riporta un cauto -0,2%

Il Dow Jones chiude a 53.732,53 punti

In breve, Finanza
Borsa: Stabile il Dow Jones, che riporta un cauto -0,2%
Giornata fiacca per l'indice dei principali titoli americani, che porta a casa un modesto -0,2%, terminando le negoziazioni a 53.732,53 punti.
Condividi
```