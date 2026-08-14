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Borsa: Stabile il Dow Jones, che riporta un cauto -0,2%
Il Dow Jones chiude a 53.732,53 punti
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14 agosto 2026 - 22.03
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Giornata fiacca per l'indice dei principali titoli americani, che porta a casa un modesto -0,2%, terminando le negoziazioni a 53.732,53 punti.
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