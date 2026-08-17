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Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 14/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 14/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 14 agosto

La giornata del 14 agosto chiude piatta per il Dow Jones 30, che riporta un -0,2%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Dow Jones 30, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 53.894,8. Primo supporto visto a 53.651,2. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 53.570.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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