Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 14/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 14 agosto
La giornata del 14 agosto chiude piatta per il Dow Jones 30, che riporta un -0,2%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Dow Jones 30, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 53.894,8. Primo supporto visto a 53.651,2. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 53.570.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)