Milano 16:42
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Nasdaq 16:42
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Dow Jones 16:42
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Londra 16:42
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Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,05%

L'indice dei colossi USA esordisce a 52.235,03 punti

In breve, Finanza
Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,05%
Piccolo spunto rialzista per il Dow Jones, che passa di mano con un progresso dello 0,05%, a quota 52.235,03 in apertura.
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