Milano 13-ago
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Nasdaq 13-ago
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Dow Jones 13-ago
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Londra 13-ago
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Francoforte 13-ago
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Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,11%

L'indice dei colossi USA esordisce a 53.828,55 punti

In breve, Finanza
Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,11%
Piccolo spunto rialzista per il Dow Jones, che passa di mano con un progresso dello 0,11%, a quota 53.828,55 in apertura.
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