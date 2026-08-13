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/ Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,11%
Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,11%
L'indice dei colossi USA esordisce a 53.828,55 punti
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13 agosto 2026 - 15.33
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Piccolo spunto rialzista per il Dow Jones, che passa di mano con un progresso dello 0,11%, a quota 53.828,55 in apertura.
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