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Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dell'1,01%

L'indice dei colossi USA esordisce a 52.114,27 punti

In breve, Finanza
Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dell'1,01%
Piccolo spunto rialzista per il Dow Jones, che passa di mano con un progresso dell'1,01%, a quota 52.114,27 in apertura.
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