Milano 14-ago
53.584 -0,20%
Nasdaq 14-ago
30.046 -0,13%
Dow Jones 14-ago
53.732 -0,20%
Londra 14-ago
10.750 -0,21%
Francoforte 14-ago
26.440 +0,53%

Borsa: Stabile il Nasdaq-100, che riporta un cauto -0,13%

Il Nasdaq-100 chiude a 30.046,14 punti

In breve, Finanza
Borsa: Stabile il Nasdaq-100, che riporta un cauto -0,13%
Giornata fiacca per l'indice dei titoli tecnologici USA, che porta a casa un modesto -0,13%, terminando le negoziazioni a 30.046,14 punti.
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