Milano 12:27
53.961 +0,49%
Nasdaq 12-ago
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Dow Jones 12-ago
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Londra 12:27
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Borsa: Stabile Shanghai, che riporta un cauto -0,18%

L'Indice della Borsa di Shanghai chiude a 3.926,96 punti

In breve, Finanza
Borsa: Stabile Shanghai, che riporta un cauto -0,18%
Giornata fiacca per Shanghai, che porta a casa un modesto -0,18%, terminando le negoziazioni a 3.926,96 punti.
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