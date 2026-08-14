Ferragosto, Codacons: controlli a tappeto su prezzi e supplementi nelle località turistiche

(Teleborsa) - Alberghi, stabilimenti balneari, bar, ristoranti, parcheggi e servizi turistici: proprio nei giorni di maggiore affluenza il rischio è che alla crescita dei prezzi si aggiungano supplementi e maggiorazioni capaci di far lievitare ulteriormente il conto finale per famiglie e turisti.



Per questo il Codacons chiede che, accanto ai consueti controlli di ordine pubblico previsti per il Ferragosto, siano predisposte verifiche specifiche sui prezzi praticati al pubblico nelle località balneari e nelle zone interessate da feste, eventi e manifestazioni. Particolare attenzione dovrà essere riservata alla corretta esposizione dei prezzi, alla trasparenza di eventuali supplementi e maggiorazioni e alla corrispondenza tra le tariffe pubblicizzate e quelle effettivamente applicate ai consumatori.



"Il Ferragosto non può trasformarsi in un'occasione per applicare rincari ingiustificati approfittando dell'aumento della domanda – afferma il Codacons. Ai controlli sul fronte dell'ordine pubblico devono affiancarsi verifiche sul fronte dei prezzi, soprattutto nelle località balneari e nelle aree dove si concentreranno eventi e manifestazioni, intervenendo in presenza di irregolarità o pratiche commerciali scorrette".



Il Codacons invita infine i consumatori a controllare sempre i prezzi prima di acquistare un bene o un servizio, verificare eventuali costi aggiuntivi e conservare scontrini e ricevute, segnalando alle autorità competenti e all'associazione le situazioni anomale o poco trasparenti.

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