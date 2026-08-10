Carburanti: su primo esodo estivo si abbatte stangata da 370 milioni euro

(Teleborsa) - Sul primo esodo estivo di agosto si abbatte una stangata da complessivi 370 milioni di euro a titolo di maggiore spesa per i carburanti. Il dato arriva dal Codacons, che calcola quanto incideranno i rincari alla pompa sulle tasche degli italiani che in questo weekend si metteranno in viaggio in auto per raggiungere le località di villeggiatura.



In base ai dati comunicati dal Mimit, oggi la benzina costa in media 1,986 euro al litro mentre il prezzo medio del gasolio è di 2,079 euro/litro: rispetto allo stesso periodo del 2025, un litro di verde costa oggi il 16,2% in più, con un maggior esborso da +13,85 euro a pieno; il gasolio costa invece addirittura il 26,7% in più, portando un pieno di diesel a rincarare di circa 22 euro su agosto 2025 – calcola il Codacons.



Se si considera che in questo weekend saranno oltre 25 milioni le auto in movimento lungo strade e autostrade italiane, e che il 42% delle vetture circolanti in Italia è alimentato a benzina, il 40,9% a gasolio, e ipotizzando una media prudenziale di un pieno ad automobile tra spostamenti brevi e spostamenti lunghi, la maggiore spesa a carico degli automobilisti raggiunge la maxi-cifra di 370 milioni di euro solo nelle giornate di sabato 8 e domenica 9 agosto rispetto a quanto speso per il primo esodo estivo del 2025 – denuncia il Codacons.



Una stangata alimentata dalle speculazioni che caratterizzano la filiera dei carburanti: nella prima settimana di agosto il petrolio ha registrato un netto calo, con il Brent che si è deprezzato del -8,8%: eppure nello stesso periodo il prezzo medio del gasolio in Italia è sceso di appena lo 0,04%, quello della benzina dello 0,45% - conclude il Codacons.







(Foto: bizoon | 123RF)

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