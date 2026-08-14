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Francoforte: andamento rialzista per Scout24

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento rialzista per Scout24
Scambia in profit la società che offre servizi digitali per affitti e acquisti di immobili residenziali e commerciali in Germania e Austria, che lievita del 3,42%.
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