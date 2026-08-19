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Francoforte: rosso per Scout24

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: rosso per Scout24
Si muove verso il basso la società che offre servizi digitali per affitti e acquisti di immobili residenziali e commerciali in Germania e Austria, con una flessione dell'1,90%.
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