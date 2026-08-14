Francoforte: nuovo spunto rialzista per Scout24

(Teleborsa) - Avanza la società che offre servizi digitali per affitti e acquisti di immobili residenziali e commerciali in Germania e Austria , che guadagna bene, con una variazione del 2,43%.



Comparando l'andamento del titolo con il DAX , su base settimanale, si nota che Scout24 mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,57%, rispetto a +1,31% dell' indice della Borsa di Francoforte ).





Lo status tecnico di Scout24 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 78,5 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 77,4. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 79,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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