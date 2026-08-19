Francoforte: scambi negativi per Scout24

(Teleborsa) - Retrocede la società che offre servizi digitali per affitti e acquisti di immobili residenziali e commerciali in Germania e Austria , con un ribasso dell'1,90%.



Lo scenario su base settimanale di Scout24 rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Le implicazioni di medio periodo di Scout24 confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 75,38 Euro con primo supporto visto a 74,23. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 73,72.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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