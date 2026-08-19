Francoforte: scambi negativi per Scout24
(Teleborsa) - Retrocede la società che offre servizi digitali per affitti e acquisti di immobili residenziali e commerciali in Germania e Austria, con un ribasso dell'1,90%.
Lo scenario su base settimanale di Scout24 rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Le implicazioni di medio periodo di Scout24 confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 75,38 Euro con primo supporto visto a 74,23. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 73,72.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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