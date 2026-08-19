Francoforte: nuovo spunto rialzista per Carl Zeiss Meditec

(Teleborsa) - Balza in avanti Carl Zeiss Meditec , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,31%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Carl Zeiss Meditec più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Tecnicamente, Carl Zeiss Meditec è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 32,39 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 31,23. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 33,55.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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