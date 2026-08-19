Francoforte: nuovo spunto rialzista per Carl Zeiss Meditec
(Teleborsa) - Balza in avanti Carl Zeiss Meditec, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,31%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Carl Zeiss Meditec più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Tecnicamente, Carl Zeiss Meditec è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 32,39 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 31,23. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 33,55.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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