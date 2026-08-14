Londra: balza in avanti Ig Group
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Ig Group, in guadagno del 2,18% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Ig Group evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Ig Group rispetto all'indice.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Ig Group, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 13,39 sterline. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 13,73 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 13,17.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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