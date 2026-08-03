Milano 12:27
52.616 +0,85%
Nasdaq 31-lug
28.274 0,00%
Dow Jones 31-lug
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Londra 12:27
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Francoforte 12:27
26.016 +1,51%

Londra: calo per Ig Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: calo per Ig Group
Ribasso composto e controllato per Ig Group, che presenta una flessione del 2,81% sui valori precedenti.
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