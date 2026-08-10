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Londra: scambi in positivo per Ig Group

Migliori e peggiori
Londra: scambi in positivo per Ig Group
(Teleborsa) - Seduta positiva per Ig Group, che avanza bene del 2,31%.

L'andamento di Ig Group nella settimana, rispetto al FTSE 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Il quadro tecnico di Ig Group segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 13,51 sterline, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 13,87. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 13,27.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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