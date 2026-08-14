Madrid: andamento rialzista per Amadeus IT

(Teleborsa) - Rialzo marcato per l' azienda spagnola che fornisce soluzioni IT per il settore globale del turismo e dei viaggi , che tratta in utile del 2,09% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Amadeus IT più pronunciata rispetto all'andamento dell' Ibex 35 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Amadeus IT , mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 58,03 Euro. Primo supporto visto a 57,31. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 56,87.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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