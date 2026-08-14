Milano 12:03
53.719 +0,05%
Nasdaq 13-ago
30.085 0,00%
Dow Jones 13-ago
53.840 +0,13%
Londra 12:03
10.767 -0,05%
Francoforte 12:02
26.486 +0,71%

Madrid: andamento sostenuto per Amadeus IT

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: andamento sostenuto per Amadeus IT
Punta con decisione al rialzo la performance dell'azienda spagnola che fornisce soluzioni IT per il settore globale del turismo e dei viaggi, con una variazione percentuale del 2,09%.
Condividi
```