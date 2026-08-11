Chiusura debole Wall Street: focus su trimestrali chip e inflazione

(Teleborsa) - Chiusura sulla parità per la Borsa di New York, con il Dow Jones che si attesta a 53.976 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l' S&P-500 ( New York ), che si ferma a 7.753 punti, in prossimità dei livelli precedenti.



Poco sotto la parità il Nasdaq 100 (-0,34%); senza direzione l' S&P 100 (-0,12%).



Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori energia (+4,63%), sanitario (+1,68%) e materiali (+0,68%). Nel listino, i settori utilities (-1,11%) e informatica (-1,10%) sono stati tra i più venduti.



A dominare è ancora l'incertezza legata a tassi di interesse – maggiori indicazioni potrebbero arrivare domani dai dati sull'inflazione – e guerra in Iran. Il mercato intanto si prepara all'ultima fase della pubblicazione dei risultati trimestrali, con i produttori di chip pronti a fornire conferma al lungo dibattito sulle valutazioni: tra oggi e domani attesi i conti di CoreWeave e Cisco.

Al top tra i giganti di Wall Street, Chevron (+4,48%), Salesforce (+2,47%), Merck (+1,82%) e Amgen (+1,52%).



Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Nvidia , che ha chiuso a -2,86%.



Si concentrano le vendite su Travelers Company , che soffre un calo del 2,26%.



Vendite su Sherwin Williams , che registra un ribasso dell'1,90%.



Seduta negativa per Walt Disney , che mostra una perdita dell'1,65%.



Tra i best performers del Nasdaq 100, Datadog (+11,47%), Palo Alto Networks (+5,82%), Diamondback Energy (+5,81%) e Vertex Pharmaceuticals (+5,63%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Verisk Analytics , che ha archiviato la seduta a -5,55%.



In perdita ARM Holdings , che scende del 5,21%.



Pesante Marvell Technology , che segna una discesa di ben -4,65 punti percentuali.



Seduta negativa per Intel , che scende del 4,06%.

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