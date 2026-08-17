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New York: al centro degli acquisti Corning

Migliori e peggiori
New York: al centro degli acquisti Corning
(Teleborsa) - Brillante rialzo per il produttore di vetri speciali e ceramiche, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,84%.

Il confronto del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Corning rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 169,3 USD. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 179,5. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 189,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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