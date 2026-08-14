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PALLADIUM del 13/08/2026

Finanza
PALLADIUM del 13/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 13 agosto

Sessione negativa per il metallo prezioso, che termina in flessione a 1.325.

Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del palladio. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 1.359,3. Primo supporto a 1.307,8. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 1.290,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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