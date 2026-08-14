Preatoni, atteggiamento prudente ma trend incoraggianti nel settore hospitality-turismo

(Teleborsa) - Preatoni Group , gruppo italiano quotato su Euronext Growth Paris e specializzato nella proprietà e gestione di resort turistici (principalmente in Egitto e Italia) e nello sviluppo immobiliare residenziale e commerciale nella regione EMEA (Stati baltici, Dubai), ha comunicato che nel settore Hospitality/Turismo, nonostante il clima geopolitico sfavorevole, prevede che la performance del primo semestre 2026 sia in linea con le aspettative del management, sia a livello complessivo che per ciascuna entità significativa (Egitto, Italia). Tuttavia, le incertezze legate alla situazione internazionale e alle sue conseguenze, in particolare nel settore energetico, inducono il gruppo a mantenere un "atteggiamento prudente nei prossimi mesi".



Nonostante ciò, i trend registrati finora, relativi all'aumento del ricavo medio per camera e ai solidi tassi di occupazione, soprattutto a Sharm El Sheikh, sono "piuttosto incoraggianti".



Ha anche comunicato i risultati semestrali di Pro Kapital Grupp, società in cui Preatoni detiene una partecipazione del 49,62%. Alla fine del primo semestre 2026, il fatturato di Pro Kapital si è attestato a 26,1 milioni di euro, rispetto ai 28,5 milioni di euro dello stesso periodo dell'anno precedente, in calo del 9% a causa del mix di prodotti (tipologie di abitazioni vendute nel periodo). L'utile operativo è stato di 5,6 milioni di euro nel primo semestre del 2026, rispetto ai 7,5 milioni di euro del primo semestre del 2025, mentre l'utile netto si è attestato a 3,3 milioni di euro, rispetto ai 6,2 milioni di euro di un anno fa. Il flusso di cassa derivante dalle attività operative è migliorato, raggiungendo i 9,3 milioni di euro, rispetto agli 8,5 milioni di euro del primo semestre del 2025.

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