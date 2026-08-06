Masi Agricola, Equita abbassa target price dopo primo semestre debole

(Teleborsa) - Equita ha abbassato a 3,5 euro per azione (dai precedenti 3,7 euro) il target price su Masi Agricola , società quotata su Euronext Growth Milan e tra i leader italiani nella produzione di vini premium, confermando la raccomandazione "Hold" data la "limitata visibilità sulla velocità del recupero, in un contesto di settore che rimane strutturalmente sfidante, solo in parte compensati dal potenziale di crescita di Masi Wine Experience, ancora in fase preliminare ma con segnali incoraggianti".



Gli analisti fanno notare che il comunicato mantiene un'impostazione prudente sull'outlook, evidenziando un contesto di mercato ancora debole e con limitata visibilità. I consumi di vino continuano a risentire delle incertezze macro, della cautela dei distributori e della debolezza sia del canale HoReCa che del retail. In questo scenario, Masi continua a mostrare una discreta resilienza rispetto al settore, sostenuta dalla diversificazione geografica, dal lancio di nuove etichette e dalla crescita delle attività di wine tourism, pur senza intravedere al momento segnali di una chiara ripresa della domanda.



Equita ha abbassato le stime: fatturato FY26/27 limato del 2%, incorporando una maggiore prudenza sull'evoluzione del core business; EBITDA 2026/27 tagliato -13%/ -9%, con FY26 da 8,6 a 7,5 milioni di euro, per effetto del minore fatturato e di assunzioni più prudenti sui costi, in particolare COGS e personale; limata inoltre la NFP ex-leases di circa 1 milione di euro (-28/-29 milioni di euro nel 2026/27), principalmente per la minore generazione operativa.



(Foto: Towfiqu barbhuiya on Unsplash)

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