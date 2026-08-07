GVS, Equita incrementa target price con indicazioni incoraggianti dalla conference call

(Teleborsa) - Equita ha incrementato a 4,8 euro per azione (+7%) il target price su GVS , società quotata su Euronext Milan e attiva nella fornitura di soluzioni filtranti per applicazioni nei settori Healthcare & Life Sciences, Energy & Mobility and Health & Safety, confermando la raccomandazione "Hold" sul titolo.



Sul fronte della guidance 2026, dalla conference call è emerso che la conferma è legata a prudenza sul contesto geopolitico, con il management che vuole avere conferma dei trend anche nel terzo trimestre prima di essere più positivo. Oltre alla cautela geopolitica, non emergono temi specifici che possano impattare crescita organica e marginalità. Per quanto riguarda le tariffe, nel secondo trimestre c'è stato un beneficio di 0,7 milioni di dollari, compensato da minori contributi dal governo USA, mentre nel terzo trimestre è atteso un ulteriore refund da tariffe per 0,8 milioni di dollari. Il nuovo business plan verrà presentato a settembre, con la strategia di gruppo al 2028.



"I risultati del secondo trimestre vanno nella giusta direzione confermando il buon trend visto nel primo trimestre con un ritorno alla crescita organica (anche se al momento principalmente guidata da prezzi) che è stato a nostro avviso il limite principale dell'equity story di GVS", si legge nella ricerca.



(Foto: Scott Graham su Unsplash)

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