Lavoro, Univendita-Confcommercio: bene il via libera del Cdm al recepimento della direttiva UE sui rider

(Teleborsa) - "Accogliamo con grande soddisfazione l’impostazione del governo, che ha tenuto in debita considerazione il nostro punto di vista nel recepimento delle norme Ue a protezione dei lavoratori su piattaforme digitali, escludendo la vendita diretta dalla regolamentazione nata per tutelare in prima battuta i rider". Lo dice in una nota Ciro Sinatra, presidente di Univendita-Confcommercio, la maggiore associazione della vendita diretta a domicilio, subito dopo il Consiglio dei ministri che ha varato il decreto legislativo di recepimento della direttiva Ue 2024-2831.



"Nel nostro comparto il ricorso a piattaforme digitali è meramente accessorio e strumentale rispetto alla vendita dei prodotti, per la quale il rapporto diretto e personale tra incaricato e utente resta cruciale. Gli algoritmi non determinano l’organizzazione del lavoro né le valutazioni sui nostri venditori – prosegue Sinatra – dunque sarebbe stato oltremodo penalizzante includere il settore nella regolamentazione oggetto del decreto. Le nostre attività rientrano perfettamente nel considerando 20 della direttiva, che esclude espressamente le piattaforme online che non organizzano e gestiscono l'attività lavorativa, ma si limitano a mettere in contatto il prestatore e l'utente finale. Lo avevamo fatto presente al governo – conclude Sinatra – e siamo lieti che la nostra impostazione sia stata pienamente recepita nel testo licenziato poco fa dal Cdm. Si tratta di un passaggio che garantisce una maggiore serenità operativa a un comparto da 3 miliardi di euro di fatturato e oltre 500mila addetti".

Condividi

```