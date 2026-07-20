illycaffè, accordo di secondo livello con sindacati per premio di risultato fino a 1.800 euro

(Teleborsa) - illycaffè, le rappresentanze sindacali aziendali e le organizzazioni sindacali di categoria hanno sottoscritto un accordo di secondo livello che introduce un premio di risultato rivolto a tutto il personale operaio e impiegatizio dell'azienda. Il premio, che può raggiungere i 1.800 euro in funzione dell'inquadramento, è collegato al conseguimento degli obiettivi aziendali di crescita e redditività, e prevede la possibilità di conversione volontaria in strumenti di welfare con un valore aggiuntivo del 10% sulla quota convertita.



L'intesa è stata firmata dalle rappresentanze sindacali aziendali e dalle strutture territoriali FAI CISL FVG e FLAI CGIL Trieste per la sede di Trieste, e dalle strutture territoriali FAI CISL Milano Metropoli e FLAI CGIL Ticino Olona per lo stabilimento di Robecchetto con Induno (MI).



"In un contesto reso complesso dall'andamento dei costi delle materie prime e dalle tensioni geopolitiche internazionali, stiamo performando molto bene grazie all'impegno straordinario dei nostri collaboratori - ha dichiarato l'AD Cristina Scocchia - Abbiamo visto nell'intesa con i sindacati per la definizione di un premio di risultato per gli impiegati e le maestranze un passo in avanti importante per offrire alle nostre persone una partecipazione concreta ai risultati del Gruppo, riconoscendo il contributo che ciascuno fornisce ogni giorno alla crescita e al successo dell'azienda".

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