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Usa, a luglio fiducia consumatori peggiora contro le attese

Economia, Macroeconomia
Usa, a luglio fiducia consumatori peggiora contro le attese
(Teleborsa) - Peggiora contro il previsto la fiducia dei consumatori americani. Il sondaggio del Conference Board degli Stati Uniti sul sentiment dei consumatori ha segnalato un calo dell'indice a 90,8 punti nel mese di luglio, rispetto ai 92,2 punti di giugno (rivisti da 91,2) e contro i 92,4 attesi dal consensus.

Il sondaggio sulla fiducia dei consumatori è basato su un campione rappresentativo di 5.000 famiglie americane ed è condotto per il Conference Board dal NFO WorldGroup.

(Foto: Alexas_Fotos da Pixabay )
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