Analisi Tecnica: EUR/GBP del 16/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 agosto
Giornata fiacca per il cross Euro contro la valuta britannica, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a 0%.
Le implicazioni tecniche di breve periodo dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese suggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 0,8554 e supporto visto a quota 0,8543. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 0,8565.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)