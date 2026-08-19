Milano 18-ago
53.018 0,00%
Nasdaq 18-ago
29.491 -1,68%
Dow Jones 18-ago
53.343 -0,22%
Londra 18-ago
10.728 0,00%
Francoforte 18-ago
26.128 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/GBP del 18/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 18/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 18 agosto

La giornata del 18 agosto chiude piatta per il cross Euro contro la valuta britannica, che riporta un +0,06%.

Il quadro tecnico di breve periodo dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 0,8557. Rischio di discesa fino a 0,8551 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 0,8563.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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