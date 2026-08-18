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Analisi Tecnica: EUR/GBP del 17/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 17/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 17 agosto

Andamento piatto per il cross Euro contro la valuta britannica, che propone sul finale un 0%.

Lo status tecnico dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 0,8551, mentre il primo supporto è stimato a 0,8549. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 0,8553.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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