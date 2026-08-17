Milano 17-ago
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Nasdaq 17-ago
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Dow Jones 17-ago
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Londra 17-ago
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Borsa: Perde poco Parigi, in flessione dello 0,66%

Il CAC40 archivia la giornata a 8.579,6 punti

In breve, Finanza
Borsa: Perde poco Parigi, in flessione dello 0,66%
Parigi segna un mediocre calo dello 0,66%, terminando gli scambi a 8.579,6 punti.
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