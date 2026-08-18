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Borsa: Debole avvio per Parigi, in calo dello 0,19%

Il CAC40 apre appena sotto la parità a 8.563,06 punti

In breve, Finanza
Borsa: Debole avvio per Parigi, in calo dello 0,19%
Lieve ribasso per l'indice di Parigi, in flessione dello 0,19%, a quota 8.563,06 in apertura.
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