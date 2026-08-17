Fineco, Berenberg alza il target price a 28 euro e conferma il Buy

(Teleborsa) - Gli analisti di Berenberg hanno alzato il target price sul titolo Finecobank a 28 euro (dal precedente 27 euro) e confermato la raccomandazione Buy. Il nuovo prezzo obiettivo incorpora un upside potenziale di oltre il 16% rispetto alla chiusura di venerdì scorso.



Secondo le stime del broker la società di risparmio gestito guidata da Alessandro Foti sulla buona strada rispetto agli obiettivi del suo piano industriale che prevedono per il periodo 2025-2029 un tasso medio annuo di crescita a bassa doppia cifra delle vendite nette, dei nuovi clienti e dell’utile per azione.









Condividi

```