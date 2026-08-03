Ferrari tra i migliori del Ftse Mib a +2,9%, Berenberg alza target price a 384 euro
(Teleborsa) - Seduta tonica per Ferrari, in rialzo del 2,94% e tra i migliori del Ftse Mib (+0,7%).
Ad alimentare gli acquisti contribuisce l'aumento di target price da parte di Berenberg a 384 euro dal precedente 381 euro, confermandone il buy.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista del cavallino rampante di Maranello più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 352,9 euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 344,9. L'equilibrata forza rialzista di Ferrari è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 360,8.
```