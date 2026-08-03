Fineco Asset Management lancia tre ETF azionari in collaborazione con Amundi

(Teleborsa) - Fineco AM, società di gestione patrimoniale irlandese interamente controllata da FinecoBank , annuncia la quotazione su Borsa Italiana di tre ETF che replicano indici azionari estremamente liquidi e ampi che costituiscono gli elementi fondamentali di un portafoglio di investimento diversificato, l’MSCI World, l’S&P 500 e lo Stoxx Europe 600, progettati in collaborazione con Amundi.



Nel dettaglio si tratta di: Fineco AM Amundi S&P 500 UCITS ETF Acc (ISIN IE0002DC0IL1), Fineco AM Amundi MSCI World UCITS ETF Acc (IE000F3AQVD2), Fineco AM Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc (IE000TSWWSM5).



L’industria degli ETF in Europa - spiega una nota - ha raggiunto dimensioni importanti con masse gestite superiori a 3.100 miliardi di euro, una raccolta netta record nel 2025 pari a 335 miliardi di euro e la disponibilità di oltre 2.500 ETF UCITS . Il trend di crescita è proseguito nel 2026 con una raccolta netta nel primo semestre pari a 219,4 miliardi di euro.

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