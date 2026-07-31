Fineco, Equita alza target price con ingresso società in "nuova fase di crescita"

(Teleborsa) - Equita ha incrementato a 28,5 euro per azione (+4%) il target price su Fineco , confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo, con il miglioramento dell'outlook che supporta una maggiore crescita dell'EPS.



Sul fronte dell'AI, dalla call è emerso che i primi benefici dal roll-out dell'AI sono già visibili e supportano una decelerazione della crescita dei costi rispetto alla traiettoria del CMD (i.e., da +6% YoY nel 2026 a +4% YoY nel 2029, escludendo le iniziative per la crescita e i costi per la piattaforma pan-europea). I consulenti che utilizzano l'AI hanno aumentato le proposte commerciali del +20% e Brokerage Copilot sta già incrementando il coinvolgimento dei clienti sulla piattaforma, favorendo un incremento degli ordini.



Per quanto riguarda la piattaforma pan-europea, confermato che la piattaforma sarà pienamente lanciata all'inizio del 2027, con un primo roll-out previsto per la fine del 2026. La riforma pensionistica in Germania è vista come un'opportunità, ma non come il principale driver, che resta invece legata al fatto che una quota significativa della ricchezza è ancora detenuta presso le banche tradizionali.



"A nostro avviso, il trimestre conferma come Fineco sia entrata in una nuova fase di crescita (EPS CAGR 2025/29 +10% vs. +3% 2023/25). Il titolo tratta a un Adj. P/E 2026/27 a 21,3/18,9x, nella parte intermedia del range storico 1-year forward (11x-30x) - si legge nella ricerca - Pensiamo che il forte momentum commerciale unito alle numerose iniziative di crescita (lancio della piattaforma pan-europea, iniziative di monetizzazione degli AUC, crypto) meriti multipli a premio rispetto alla media storica".

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