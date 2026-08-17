Francoforte: si concentrano le vendite su Scout24

(Teleborsa) - Rosso per la società che offre servizi digitali per affitti e acquisti di immobili residenziali e commerciali in Germania e Austria , che sta segnando un calo dell'1,92%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Scout24 rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di breve periodo di Scout24 mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 77,23 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 76,03. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 78,43.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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