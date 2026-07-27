Francoforte: scambi in positivo per Scout24

(Teleborsa) - Avanza la società che offre servizi digitali per affitti e acquisti di immobili residenziali e commerciali in Germania e Austria , che guadagna bene, con una variazione del 2,70%.



Lo scenario su base settimanale di Scout24 rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico di Scout24 segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 69,53 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 70,63. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 68,82.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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