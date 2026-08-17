OPAS Telecom Italia, le adesioni raggiungono l'1,97%

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto e scambio (OPAS) volontaria totalitaria promossa da Poste Italiane sulle azioni ordinarie TIM , risulta che oggi 17 agosto sono state presentate 887.058 richieste. Pertanto, complessivamente le richieste di adesione raggiungono quota 33.650.098, pari all'1,9720% sul totale degli strumenti oggetto di offerta.



L'OPAS è iniziata il 20 luglio e si concluderà l'11 settembre. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Telecom Italia acquistate sul mercato il 10 e l'11 settembre non potranno essere apportate in adesione all'offerta.

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