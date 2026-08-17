OPAS Telecom Italia, le adesioni raggiungono l'1,97%
(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto e scambio (OPAS) volontaria totalitaria promossa da Poste Italiane sulle azioni ordinarie TIM, risulta che oggi 17 agosto sono state presentate 887.058 richieste. Pertanto, complessivamente le richieste di adesione raggiungono quota 33.650.098, pari all'1,9720% sul totale degli strumenti oggetto di offerta.
L'OPAS è iniziata il 20 luglio e si concluderà l'11 settembre. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Telecom Italia acquistate sul mercato il 10 e l'11 settembre non potranno essere apportate in adesione all'offerta.
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