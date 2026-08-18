Milano 15:01
53.336 -0,47%
Nasdaq 17-ago
29.995 0,00%
Dow Jones 17-ago
53.460 -0,51%
Londra 15:01
10.754 +0,31%
Francoforte 15:01
26.245 -0,36%

Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 17/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 17/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 17 agosto

Chiusura in rosso per il FTSE Mid Cap, che termina la seduta segnando un calo dello 0,83%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del FTSE Mid Cap. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 62.764, con il supporto più immediato individuato in area 62.243. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 62.069.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```