Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 17/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 17 agosto
Chiusura in rosso per il FTSE Mid Cap, che termina la seduta segnando un calo dello 0,83%.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del FTSE Mid Cap. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 62.764, con il supporto più immediato individuato in area 62.243. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 62.069.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)