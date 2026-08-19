Milano 18-ago
53.018 0,00%
Nasdaq 18-ago
29.491 -1,68%
Dow Jones 18-ago
53.343 -0,22%
Londra 18-ago
10.728 0,00%
Francoforte 18-ago
26.128 0,00%

Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 18/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 18/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 18 agosto

Risultato negativo per il FTSE Mid Cap, con una flessione dell'1,30%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 61.157. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 62.492. Il peggioramento del FTSE Mid Cap è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 60.712.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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