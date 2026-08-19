Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 18/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 18 agosto

Risultato negativo per il FTSE Mid Cap, con una flessione dell'1,30%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 61.157. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 62.492. Il peggioramento del FTSE Mid Cap è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 60.712.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)