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Borsa: Frazionale rialzo per Hong Kong che porta a casa un mediocre +0,36%

L'Indice Hang Seng chiude la seduta a 25.298,34 punti

In breve, Finanza
Borsa: Frazionale rialzo per Hong Kong che porta a casa un mediocre +0,36%
Hong Kong riporta un guadagno dello 0,36%, terminando a 25.298,34 punti.
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