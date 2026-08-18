Milano 15:04
53.333 -0,47%
Nasdaq 17-ago
29.995 0,00%
Dow Jones 17-ago
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Londra 15:04
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Francoforte 15:04
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Borsa: Bene Shanghai, in crescita dello 0,96% alle 05:48

L'Indice della Borsa di Shanghai allunga a 3.964,97 punti

In breve, Finanza
Borsa: Bene Shanghai, in crescita dello 0,96% alle 05:48
Risultato positivo dello 0,96% per Shanghai, alle 05:48, che continua gli scambi a 3.964,97 punti.
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