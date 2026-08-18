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/ Borsa: Bene Shanghai, in crescita dello 0,96% alle 05:48
Borsa: Bene Shanghai, in crescita dello 0,96% alle 05:48
L'Indice della Borsa di Shanghai allunga a 3.964,97 punti
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Finanza
18 agosto 2026 - 05.48
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Risultato positivo dello 0,96% per Shanghai, alle 05:48, che continua gli scambi a 3.964,97 punti.
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