Milano
18-ago
0
0,00%
Nasdaq
18-ago
29.491
-1,68%
Dow Jones
18-ago
53.343
-0,22%
Londra
18-ago
10.728
+0,07%
Francoforte
18-ago
26.128
-0,80%
Mercoledì 19 Agosto 2026, ore 00.44
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Chiusura negativa per Parigi, in ribasso dello 0,82%
Borsa: Chiusura negativa per Parigi, in ribasso dello 0,82%
Il CAC40 termina a 8.509,36 punti
In breve
,
Finanza
18 agosto 2026 - 17.43
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Seduta in calo per Parigi, che retrocede dello 0,82% e chiude a 8.509,36 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Sotto la parità Parigi, in calo dello 0,28%
Borsa: Debole avvio per Parigi, in calo dello 0,19%
Borsa: Sotto la parità Parigi, in calo dello 0,60%
Borsa: Frazionale ribasso per Parigi (-0,04%)
Argomenti trattati
Parigi
(98)
Titoli e Indici
France Cac 40
-0,82%
Altre notizie
Borsa: Seduta rialzista per Parigi, in guadagno dello 0,89%
Borsa: Modesto recupero per Parigi, in aumento dello 0,35%
Borsa: Avvio positivo per Parigi, in crescita (dello 0,84%)
Borsa: Senza slancio Parigi che avanza appena dello 0,28%
Borsa: Perde poco Parigi, in flessione dello 0,66%
Borsa: Senza slancio Parigi che avanza appena dello 0,61%
Guide
Investire in auto d’epoca: come funziona, quali modelli guardare e quali rischi valutare
Investire in auto d’epoca significa comprare un bene da collezione con l’idea che possa conservare o aumentare valore nel tempo. È un investimento alternativo, perché il capitale viene legato a un...
leggi tutto