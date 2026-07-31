Milano 17:35
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Nasdaq 18:39
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Dow Jones 18:39
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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Borsa: Senza slancio Parigi che avanza appena dello 0,28%

Il CAC40 termina gli scambi a 8.509,64 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza slancio Parigi che avanza appena dello 0,28%
Parigi allunga timidamente il passo dello 0,28% e chiude a 8.509,64 punti.
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