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Borsa: Avvio positivo per Parigi, in crescita (dello 0,49%)

Il CAC40 inizia gli scambi a 8.447,09 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio positivo per Parigi, in crescita (dello 0,49%)
Spunto rialzista per l'indice di Parigi, in allungo dello 0,49%, dopo aver esordito a 8.447,09.
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